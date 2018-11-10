На улице Осипенко временно ограничат движение

17:10 09 ноября 2018
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В Тюмени с 10 по 27 ноября будет прекращено движение транспорта на улице Осипенко на участке от улицы Немцова до улицы Орджоникидзе. По сообщению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта городской администрации, здесь пройдут ремонтные работы.

На это время по улице Комсомольской на участке от улицы Немцова до улицы Первомайской будет организовано двустороннее движение.

Теги: дорожное движение , объезд
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