На улице Осипенко временно ограничат движение

В Тюмени с 10 по 27 ноября будет прекращено движение транспорта на улице Осипенко на участке от улицы Немцова до улицы Орджоникидзе. По сообщению департамента дорожной инфраструктуры и транспорта городской администрации, здесь пройдут ремонтные работы.
На это время по улице Комсомольской на участке от улицы Немцова до улицы Первомайской будет организовано двустороннее движение.
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