На улице 50 лет Октября ограничат движение

16:15 28 декабря 2018
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В Тюмени дорожное движение временно ограничат на пересечении улицы 50 лет Октября и улицы Вербной. Ограничение будет действовать с 3 по 8 января. В это время тут пройдут работы по устранению аварии на подземных коммуникациях.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Пути объезда: улица Маресьева, улица Пригородная, улица Чекистов

Теги: дорожное движение , объезд
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