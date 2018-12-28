На улице 50 лет Октября ограничат движение

В Тюмени дорожное движение временно ограничат на пересечении улицы 50 лет Октября и улицы Вербной. Ограничение будет действовать с 3 по 8 января. В это время тут пройдут работы по устранению аварии на подземных коммуникациях.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения. Пути объезда: улица Маресьева, улица Пригородная, улица Чекистов