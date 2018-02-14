В филармонии, драмтеатре и музее: в Тюменской области станет официальной выездная регистрация брака

В Тюменской области утверждены учреждения культуры и историко-культурного наследия, где теперь может проводиться выездная регистрация брака. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Якушев.

В перечень учреждений для проведения государственной регистрации заключения брака специалистами органов загс вошли девять мест. Для Тюмени это дворец культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко, Тюменский драматический театр, Тюменская филармония и Музейный комплекс им. И.Я. Словцова. Для Тобольска — Тобольский драматический театр им. П.П. Ершова, Дворец наместника и Губернский музей. Также в список попали Ялуторовский острог и центр культуры и досуга "Премьера" в поселке Богандинском Тюменского района.

Организация проведения государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке в перечисленных учреждениях будет проводиться на платной основе в рамках договора оказания услуг между заказчиком — новобрачными и администрацией учреждения культуры и объекта культурного наследия. Плата за проведение самой церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке не взимается.

"Необходимость принятия такого решения обусловлена повышенным интересом молодых пар к выбору уникального места проведения торжественного бракосочетания. Кроме того, оно позволит сохранить статус государственной регистрации брака и дать возможность влюбленным парам регистрировать его в удобное для них время, разнообразить регистрацию брака вне органа загс с помощью профессиональных коллективов учреждений культуры", — отмечается на сайте правительства Тюменской области.

До настоящего времени в торжественной обстановке вне официальных помещений органов записи актов гражданского состояния регистрация не проводилась. По информации управления записи актов гражданского состояния Тюменской области, в 2017 году в регионе заключено 12374 брака, в 10454 случаях государственная регистрация проводилась в торжественной обстановке.