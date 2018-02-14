В тюменских школах за сутки на карантин закрыли три десятка классов

В школах Тюмени в связи с ОРВИ на карантин закрыто 65 классов. Только за минувший день в ряде образовательных учреждений распустили 33 класса.

Сейчас вынуждены заниматься дистанционно ученики тринадцати классов школы №22, восьми классов школы №48 и №69, семи классов школы №70, пяти классов гимназии №1 и школы №89. По одному или несколько классов закрыты в школах №2, 7, 37, 41, 63, 65, 94, а также в гимназиях №21 и 49.

С 14 по 18 февраля карантин объявлен в школе №73, сообщает телеграм-канал администрации Тюмени "Актировки/Тюмень".

Добавим, что, по данным эпидемиологов, на прошлой неделе в Тюмени острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 12279 человек, из них 8920 детей. Прирост заболеваемости за неделю составил 35,4%. Среди больных преобладают дети школьного возраста.