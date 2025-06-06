Тюменец украл 14 флаконов шампуня. Дело раскрыто

В Тюмени в полицию поступило сообщение от представителя сетевого магазина на ул. Игримской: неизвестный стащил 14 бутылок шампуня на сумму около 6 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска второго отдела полиции быстро вышли на след подозреваемого и задержали его.

19-летний местный житель, ранее имевший проблемы с законом, признался в краже и рассказал, что продал украденное в небольшом частном магазине. Полицейские вернули похищенное законному владельцу. Теперь против него возбуждено уголовное дело по статье "Кража" (ч. 1 ст. 158 УК РФ), что может грозить ему до 2 лет лишения свободы. В качестве меры пресечения ему назначили обязательство о явке.