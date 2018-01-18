Тюмень за день: 17 января

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В Тюмени пройдет фестиваль, посвященный памяти Владимира Высоцкого

Музыкально-поэтический фестиваль "Владимир Высоцкий. Посвящается..." пройдет в тюменском дворце культуры "Нефтяник" в три этапа. 25 января состоится выступление участников номинации "Художественное слово", 31 января — "Вокал", а 3 февраля программа завершится гала-концертом.

Онлайн-курсы для всех желающих стартуют в ИДО ТюмГУ в феврале

Бесплатно принять участие в массовых открытых онлайн-курсах (МООК), организованных Институтом дистанционного образования Тюменского госуниверситета, смогут все желающие. Старт запланирован на 12 февраля.

В Рощино увеличат частоту полетов в Санкт-Петербург и Сургут

В 2017 году пассажиропоток в аэропорту Рощино прирос на 19,7%. Всего за год перевезено более 1 млн 830 тысяч пассажиров. Из них на внутренних рейсах — 1 млн 665 тысяч (прирост 14,3%), на международных рейсах — 165 тысяч пассажиров (прирост 128%).

Ансамбль "Юность Сибири" завоевал Гран-при конкурса "Территория танца"

Тюменский ансамбль народного танца "Юность Сибири" Дворца творчества и спорта "Пионер" стал обладателем Гран-при V международного конкурса хореографического мастерства имени Родиона Юмашева "Территория танца". Мероприятие прошло в Тобольске 13-14 января.

"Афиша Тюмень" расскажет тюменцам о бесплатном досуге

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72", призванный генерировать информацию о культурных, спортивных и других мероприятиях региона, запустил новую рубрику, которая расскажет, где можно интересно провести время, ничего при этом не заплатив.