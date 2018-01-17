Онлайн-курсы для всех желающих стартуют в ИДО ТюмГУ в феврале

Бесплатно принять участие в массовых открытых онлайн-курсах (МООК), организованных Институтом дистанционного образования Тюменского госуниверситета, смогут все желающие. Старт запланирован на 12 февраля.

Чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию на сайте, выбрав интересующее направление, а затем подключаться к онлайн-лекциям. В завершении курса слушатели могут пройти итоговое тестирование с автоматизированной проверкой результатов. По некоторым направлениям предусмотрены промежуточные контрольные испытания.

В настоящее время продолжается регистрация на курсы по направлениям: "Историческая география", "Экологическая паразитология", "Правоведение", "Психология и педагогика". Кроме того, с 15 января стартовали курсы по физической культуре (теория и методика), но в ближайшее время запись на них будет открыта.

МООК дают возможность открыть для себя новые области знаний, подготовиться к экзаменам, пройти курс переподготовки, повысить квалификацию или просто удовлетворить любопытство. Они одинаково интересны школьникам, студентам, преподавателям, профессионалам и всем заинтересованным людям для удовлетворения потребности в образовании на протяжении всей жизни.