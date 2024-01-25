Тюменский студент стал сотрудником ВТБ после победы в "Лаборатории бизнес-решений"

Впервые банк трудоустроил четверокурсника посреди учебного года по результатам участия студента в профориентационном соревновании.

Артём Цой учится в ТюмГУ на бакалавриате по программе "Социология", теперь посещает занятия по свободному графику. Такие преференции студент получил из-за стремительно начавшейся банковской карьеры. Артем стал победителем проекта "Лаборатория бизнес-решений", который проходил в вузе с сентября по ноябрь. 200 участников, объединенные в 53 команды, разрабатывали нестандартные форматы и предложения финансовых услуг для молодежи. Оценивали студенческие исследования топ-менеджеры ВТБ.

Управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов:

Мы планировали не только разнообразить учебный процесс реальными практическими задачами, где требуется анализировать данные, искать особые варианты, работать в команде. Но и погрузить молодую аудиторию в технологические и профессиональные вызовы, которые преодолевает сегодня российская банковская система, предоставляя при этом большие возможности для реализации человека, для создания им какого-либо решения, важного и нужного другим людям, экономике страны. И вот на проекте нашли нового коллегу! Выступление Артема, его подход к работе, масштабное видение ситуации впечатлило всех. Сегодня он уже наш штатный менеджер по работе с клиентами. Такие таланты должны быть в команде! Другие участники проекта получили приглашение на стажировку.

"Относительно стажировок и работы в банке за победу в кейс-чемпионате - это действительно классный шанс найти себя в банковской сфере и стать частью одного сильного банка с крутыми финансовыми продуктами!", – считает Артём Цой.

Партнерами ВТБ являются более 280 высших учебных заведений в России. Совместно с ними банк реализует образовательные, кампусные и профориентационные проекты. Сотрудничество и поддержка помогает развивать вузам ключевые проекты, совершенствовать материально-техническую и научную базу, предоставлять гранты и премии лучшим студентам, трудоустраивать выпускников.