Тюменские ученые получат 300 млн рублей на исследование биоугроз для сельского хозяйства

В конкурсе грантов на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации победу одержал проект исследовательской команды Тюменского госуниверситета - грант объемом 300 миллионов рублей будет направлен на изучение биологических угроз для сельского хозяйства.

Выявление патогенов будет осуществляться с помощью мультиомиксного скрининга как векторов возбудителей заболеваний, так и окружающей среды. В проекте примут участие не менее 50 исследователей, около половины коллектива составят молодые перспективные учёные. Проект рассчитан на 2024-2026 годы.

Институт ТюмГУ X-BIO с момента создания ведёт поиск способов биологической защиты растений и животных как путём поиска новых антимикробных веществ в окружающей среде, так и с использованием энтомофагов – агентов биологического контроля вредителей. При этом выполняет совместные научно-образовательные проекты с Бразилией, Индией, Ираном, КНР, Кубой, Чили, Эритреей, Южно-Африканской Республикой, другими странами "глобального юга", где вопросы биобезопасности в сельском хозяйстве имеют высокую степень приоритета.