Институт физкультуры ТюмГУ проведет день открытых дверей

Мероприятие пройдет 13 апреля 2024 года с 10.00 в многофункциональном спортивном центре "Олимпия" им. доктора педагогических наук профессора Валентина Никифоровича Зуева.

Участников ждет экскурсия, которую проведут студенты ИФК. Кроме того, абитуриентам представится возможность принять участие в интерактивных площадках и конкурсах.

Воспитанники спортивных школ, учащиеся образовательных учреждений, а также их родители и тренеры смогут познакомиться с организацией учебного процесса и материально-технической базой института.

Руководство ИФК и сотрудники Центра рекрутинга объяснят этапы поступления в высшее образовательное учреждение, чтобы у абитуриентов сложилась полная картина о перспективах профессионального становления и возможностях самореализации в процессе получения высшего образования.

Организаторы просят иметь с собой документы, удостоверяющие личность, а также сменную обувь и удобную одежду.

Предварительная регистрация на мероприятие для участников и сопровождающих их лиц - здесь.