Новый корпус ТюмГУ имеет большое значение для региона, заявил глава Минобрнауки РФ

Тюменский госуниверситет в 2024 году откроет двери нового учебного корпуса, расположившегося на улице Республики. Вопрос строительства главного учебно-лабораторного корпуса вуза глава Минобрнауки России Валерий Фальков обсудил в понедельник с губернатором Александром Моором.

В Минобрнауки отмечают, что новое здание станет самым большим корпусом вуза и настоящим междисциплинарным центром, где первокурсники и второкурсники разных профилей будут вместе осваивать общеобразовательные и элективные предметы. На площади 33 тыс. кв. м разместятся 60 учебных аудиторий, 14 компьютерных классов и семь коворкингов. Его концепция сфокусирована на "умном" энергопотреблении за счет использования энергии солнца, что позволит минимизировать выбросы углекислого газа.

"Как отметил Валерий Фальков, новый инфраструктурный объект имеет большое значение не только для Тюменской области, но и для всей страны", - указано в сообщении пресс-слжужбы Минобрнауки РФ в Telegram-канале.

Объект возводит Мостострой-11. Строительные работы полностью завершены, ведется внутренняя отделка, устройство инженерных сетей, закупка и поставка необходимого оборудования.

Строительство организовано за счет средств федерального и регионального бюджетов.