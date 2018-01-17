Ансамбль "Юность Сибири" завоевал Гран-при конкурса "Территория танца"

Тюменский ансамбль народного танца "Юность Сибири" Дворца творчества и спорта "Пионер" стал обладателем Гран-при V международного конкурса хореографического мастерства имени Родиона Юмашева "Территория танца". Мероприятие прошло в Тобольске 13-14 января.

В конкурсе приняли участие около 300 молодых танцоров из Тобольска, Тюмени, Вагайского района и Бангладеш в возрастных категориях от 5 до 30 лет. Программа мероприятия включала церемонию открытия и награждения, конкурсные выступления коллективов, мастер-классы от членов жюри, гала-концерт победителей. Оценивало конкурсные выступления компетентное жюри под председательством заслуженного работника РФ, кавалера ордена Дягилев-центра, преподавателя хореографических дисциплин отделения искусств и культуры им. А. А. Алябьева Тобольского многопрофильного техникума Нины Пацино.

Конкурсная борьба проходила в направлениях: Discovery (для начинающих коллективов и исполнителей), Evolution (коллективы, работающие более трех лет), Class (образцовые коллективы, учащиеся и студенты хореографических отделений ДШИ, ссузов и вузов).

Лауреатами первой степени конкурса "Территория танца" в разных номинациях стали: хореографический ансамбль "Выкрутасы" (центр искусств и культуры г. Тобольска), ансамбль народного танца "Юность Сибири" (Дворец творчества и спорта "Пионер" г. Тюмени) Лейла Насибуллина (центр сибирско-татарской культуры г. Тобольска), Анита Дхар (Бангладеш), группа "Generation-B", "MadDancer" (танцевальная школа "WassupCorporation" г. Тобольска), Екатерина Ситдикова (отделение искусств и культуры им. А. А. Алябьева Тобольского многопрофильного техникума).

Гран-при творческого состязания завоевал ансамбль народного танца "Юность Сибири". Во время выступления на гала-концерте публика встретила юных тюменцев громкими овациями.

Отметим, конкурс проходил в память о его основателе - талантливом музыканте и хореографе Родионе Юмашеве. Цель мероприятия - популяризация танцевального творчества, воспитание художественного и эстетического вкуса у детей и молодежи, обмен достижениями в области хореографии.