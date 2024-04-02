Участники тюменского культурно-образовательного форума займутся поиском идей для новых проектов

Культурно-образовательный форум Тюменской области (КОФТО24) пройдет в "Олимпийской Ребячке" с 15 по 20 апреля, это уникальный образовательный проект и крупнейшая в регионе площадка для профессионалов отрасли культуры и творческой молодежи – соавторов социокультурных изменений.

От участников поступило более 800 заявок - вдвое больше, чем в 2023 году. Форум соберет лучших сотрудников библиотек, музеев, домов культуры, культурных пространств, организаторов проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий и активную творческую молодежь.

В этом году КОФТО проводится в четвертый раз и состоит из трех этапов: отраслевой день на площадках учреждений культуры региона; КОФТО_Ю – двухдневный колледж для творческой молодежи 14-18 лет; КОФТО24 – выездная магистратура для сотрудников учреждений культуры и МВА для руководителей сферы культуры.

В образовательной программе магистратуры фокус дискуссий будет направлен на цифровую культуру (все о новых digital-технологиях и сохранении баланса между цифрой и классикой), культуру сервиса (как создавать вдохновляющую, развивающую и инклюзивную среду для посетителей и сотрудников) и культуру пространства (как каждый из нас и общество в целом на них влияют). В Год семьи появится отдельное направление – культура и семья – как основа общества и базис культурного наследия и ценностей. Пятое направление – это курс для руководителей (МВА) для прокачки управленческих навыков.

Со студентами культурного университета будут работать более 20 спикеров и экспертов в области культурного менеджмента, а также эксперты в области культуры по направлениям театр, музыка, хореография, медиа и журналистика, маркетинг из Иркутска, Смоленска, Екатеринбурга и Тюмени (узнать о спикерах можно тут).

Идеолог форума, директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер:

Концепция четвёртого форума по-прежнему содержит четыре компонента культуры, и на этот раз мы их обозначили вопросами "кто?", "кому?", "когда?" и "как?". Искать на них ответы будем вместе с экспертами и спикерами. Мы постараемся не просто поговорить на культурные темы, а найти идеи для новых проектов культурного развития.

В этом году на форуме впервые будут вручены удостоверения "Амбассадоров культуры" наиболее ярким представителям медиасообщества, блогерам и лидерам общественного мнения Тюмени, а также пройдет public talk на тему "Культурная повестка: как питчить СМИ" с участием федеральных и региональных журналистов.

Организаторы форума: департамент культуры Тюменской области, ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение", творческая компания "Аплодисменты".