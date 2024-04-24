КОФТО объединил более 700 тюменских культработников

IV Культурно-образовательный форум Тюменской области объединил 705 человек из 26 муниципальных образований: руководителей и сотрудников библиотек, музеев, домов культуры, культурных пространств, организаторов проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий, а также активную творческую молодежь.

Это беспрецедентное количество участников за всю историю форума - в 2023 году в КОФТО приняли участие около 400 специалистов.

Идейный вдохновитель проекта, директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер:

Сегодня особенно важно укреплять единство нашего народа, инвестировать в общее пространство культуры и просвещения, сохранять традиционные ценности. Развитие творческих и креативных индустрий – одно из приоритетных направлений в нашем регионе. И Культурно-образовательный форум помогает нам двигаться в этом направлении. На полях форума через профессиональный и заинтересованный диалог специалистов сферы культуры, рождаются новые идеи и программы, способствующие формированию активных сообществ и улучшению качества жизни людей. Уверена, по итогам четвертого форума мы увидим новые инициативы, которые преобразят регион.

КОФТО-24 начался с отраслевых дней на площадках учреждений культуры Тюменской области, продолжился в "Олимпийской ребячке" работой выездного "культурного колледжа" КОФТО_Ю для творческой молодежи 14-18 лет,"магистратуры" для работников сферы культуры и "программы MBA" для руководителей.

В течение 6 дней участники трудились над генерацией новых идей для развития культуры в регионе, обменивались опытом с коллегами, презентовали свои проекты, получали знания и навыки от практикующих экспертов в области управленческого менеджмента, проектирования, искусствоведения и культурологии.

В 2024 году с участниками форума работали 20 экспертов со всей России, среди которых Алена Лепёшкина – стэндап-тренер, автор серии книг-антидепрессантов; Андрей Люблинский – профессиональный дизайнер и художник; Лариса Сулейманова – директор Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского; Максим Шелунцов – основатель стартапа для учреждений культуры "Темза", эксперт в области маркетинга в культуре; Алина Контарева – основатель и президент Центра помощи многодетным семьям "МногоМама"; Андрей Берёзкин – руководитель направления стратегических партнерств в "Одноклассники". Специальным гостем форума сталитальянский пианист, блогер Лоренцо Баньяти.

Эксперты высоко оценили идею форума и подчеркнули, что это инициатива, аналогов которой нет в других регионах; проект своевременный, интересный и актуальный для отрасли культуры.