В Рощино увеличат частоту полетов в Санкт-Петербург и Сургут

В 2017 году пассажиропоток в аэропорту Рощино прирос на 19,7%. Всего за год перевезено более 1 млн 830 тысяч пассажиров. Из них на внутренних рейсах — 1 млн 665 тысяч (прирост 14,3%), на международных рейсах — 165 тысяч пассажиров (прирост 128%).

Самыми востребованными внутренними направлениями стали полеты в Москву, Новый Уренгой, Салехард, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Симферополь и Новосибирск. Из числа зарубежных направлений самыми востребованными оказались Анталья, Ларнака, Ташкент, Пхукет, Бангкок, Камрань, Тунис, Бургас и Салоники.

В 2018 году аэропорт Рощино рассчитывает перевезти более 2 млн пассажиров. В планах — приход нового авиаперевозчика, им станут "Уральские авиалинии", развитие круглогодичного сообщения с Сочи, Краснодаром, Минводами и увеличение частоты полетов на Санкт-Петербург. Продолжится и развитие региональной программы полетов в Нижний Новгород, Томск, Самару, Усинск, Красноярск и Иркутск. Увеличится частота полетов в Сургут, Ноябрьск, Белоярский, Нижневартовск.

На международных авиалиниях планируется продолжение зимней полетной программы в Дубай. В марте 2018 года будут запущены рейсы в Хайкоу (Китай), в июне планируется открытие регулярных полетов в Астану.