Тюменцы стали чаще летать в Санкт-Петербург, Москву и Сочи

Пассажиропоток аэропорта Рощино по итогам февраля увеличился на 12 %, лидерами по приросту на российских направлениях стали Санкт-Петербург, Москва и Сочи, сообщает пресс-служба аэропорта.

"Пассажиропоток воздушной гавани за второй месяц нового года вырос на 12,0% относительно аналогичного периода 2023 года и составил 175 467 пассажиров. Внутренними воздушными линиями воспользовались 165 779 пассажиров, международными – 9 165 пассажиров", -также указано в в сообщении.

Общий пассажиропоток аэропорта Рощино за 2024 год составил 355 994 пассажира.

Это на 9,8% больше, чем в 2023 году.