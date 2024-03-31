Аэропорт "Рощино" с 31 марта работает по весенне-летнему расписанию полетов

19:03 31 марта 2024
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Международный аэропорт "Рощино" перешел на весенне-летнее расписание полетов, оно будет действовать до 26 октября, сообщает пресс-служба компании. 

В летний сезон планируется выполнение рейсов из Тюмени по 44 маршрутам. Полеты по ним будут выполнять 17 авиакомпаний. В весенне-летний период в программе внутрироссийских маршрутов в расписании аэропорта Рощино сохраняются все основные направления, такие как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Махачкала, Казань, Красноярск, Уфа, Салехард, Сургут и др. Для полетов будут доступны российские курорты: Сочи, Минеральные Воды, зарубежные представлены направлениями в Шарм-эль-Шейх, Анталья, Пхукет, Дубаи.

В настоящее время проводится плановая работа по подготовке служб аэропорта к весенне-летнему периоду. Комплекс мероприятий включает инструктаж и аттестацию работников подразделений, подготовку наземной техники, оборудования, технических средств, аэродрома, сооружений и зданий.

Теги: аэропорт , полеты , рейсы , Рощино
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