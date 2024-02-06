Тюменский аэропорт за январь принял более 180 тысяч пассажиров

Пассажиропоток Международного аэропорта "Рощино" в январе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 7,8% и составил 180,53 тысячи пассажиров. Это на 13 100 человек больше, чем в январе 2023 года. ⠀

На внутренних линиях за первый месяц года обслужено 171 984 человека, на международных линиях – 8 037 пассажиров. На сегодня из аэропорта Рощино 16 авиакомпаний выполняют рейсы по 42 направлениям, сообщает пресс-служба аэропорта.