Тобольский аэропорт получил диплом как лучший малый аэропорт России

Аэропорт Ремезов занял первое место в номинации "Лучший малый аэропорт" на премии "Воздушные ворота России", награда вручена на выставке и форуме гражданской авиации NAIS в Москве.

"Приятно получить эту престижную награду. Мы на своем примере доказываем, что в небольшом городе может быть современный и востребованный аэропорт. Если при открытии аэропорта в Тобольске пассажирам было доступно четыре направления, то сейчас улететь из Ремезова можно в 10 городов страны, от Москвы до Новосибирска", - отметил исполнительный директор аэропорта Владимир Варавва.

"Воздушные ворота России" — главная отраслевая премия для аэропортов страны. Она вручается ежегодно, отмечая самые эффективные и стабильно развивающиеся аэропорты. В экспертный совет премии входят представители авиакомпаний России, руководители отраслевых ассоциаций, ведущие отраслевые журналисты.

Аэропорт Тобольска Ремезов построен нефтегазохимической компанией СИБУР при участии Тюменской области в рекордно короткие сроки – 2 года. Он оснащен взлетно-посадочной полосой длиной 2 400 метров, способен принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час. В 2022 году в рамках национальной отраслевой премии "Воздушные ворота России" аэропорт Тобольска Ремезов признан лучшим инвестиционным проектом года.