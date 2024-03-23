Тюменских авиапассажиров просят заранее прибывать в аэропорт

10:11 23 марта 2024
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В связи с терактом в Подмосковье на объектах транспорта России установлен максимальный уровень безопасности. Вылетающим из Тюмени авиапассажирам рекомендуют заранее прибывать в аэропорт.

 "Рекомендуем заблаговременно прибывать в аэропорт, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий. Все рейсы из аэропорта Рощино выполняются по расписанию", - указано в сообщении пресс-службы аэропорта Рощино.

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