Тюменских авиапассажиров просят заранее прибывать в аэропорт

В связи с терактом в Подмосковье на объектах транспорта России установлен максимальный уровень безопасности. Вылетающим из Тюмени авиапассажирам рекомендуют заранее прибывать в аэропорт.
"Рекомендуем заблаговременно прибывать в аэропорт, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий. Все рейсы из аэропорта Рощино выполняются по расписанию", - указано в сообщении пресс-службы аэропорта Рощино.
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