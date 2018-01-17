В Тюмени пройдет фестиваль, посвященный памяти Владимира Высоцкого

Музыкально-поэтический фестиваль "Владимир Высоцкий. Посвящается..." пройдет в тюменском дворце культуры "Нефтяник" в три этапа. 25 января состоится выступление участников номинации "художественное слово", 31 января — "вокал", а 3 февраля программа завершится гала-концертом.

Как сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения, от участников приветствуются любые формы выступления — исполнение песен (как под фонограмму "минус", так и под аккомпанемент) и декламация стихов Владимира Семеновича.

Напомним, 25 января 2018 года советскому поэту, актеру и автору-исполнителю песен Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. Владимир Высоцкий написал более 600 песен и стихов, сыграл 8 ролей в радиоспектаклях, более 20 ролей на сцене театра, 30 ролей в кино и для 15 фильмов он написал песни. Сегодня не найти человека, который бы не знал этого имени. Он прожил короткую, но яркую творческую жизнь. В своих песнях, стихах, актерских работах на сцене и в кино он раньше других сказал людям правду. Правду о себе, о своих современниках, о своем времени.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.