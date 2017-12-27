Тюмень за день: 27 декабря

В пунктах обогрева на тюменских трассах получили помощь почти четыреста человек
На юге Тюменской области с приходом холодов начали работу мобильные пункты обогрева МЧС. Спасатели задействуют 10 подвижных и 10 мобильных пунктов.
ДК "Орфей" приглашает на новогодние утренники
Предновогодние утренники для ребят разного возраста пройдут в Доме культуры "Орфей" 30 декабря. Стоимость билета составит 250 рублей.
В Тюмени энергетики опробуют технологию "умных" сетей
В 2018 году тюменские энергетики начнут внедрять технологию "умных" сетей (Smart Grid). Постепенный переход на них анонсировали в ПАО "СУЭНКО".
Врачи ФЦН Тюмени поделились опытом с чеченскими коллегами
Делегация специалистов Федерального центра нейрохирургии Тюмени приняла участие в региональной конференции работников здравоохранения Чеченской Республики, которая состоялась в Грозном 19–20 декабря. Врачи выступили с лекциями и провели серию мастер-классов.
Тюменцев приглашают на открытие елки в Тарманах
Театрализованное уличное представление "Сюрпризы дедушки Мороза" состоится 28 декабря на площади жилого района Тарманы (ул. Малышева, 24). Старт мероприятия в 16.00.
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