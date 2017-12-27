Тюменцев приглашают на открытие елки в Тарманах

Театрализованное уличное представление "Сюрпризы дедушки Мороза" состоится 28 декабря на площади жилого района Тарманы (ул. Малышева, 24). Старт мероприятия в 16.00.

Праздничная театрализовано-игровая программа пройдет с участием сказочных персонажей из "Бременских музыкантов". Развлекать ребят и проводить конкурсы будут пёс, осёл и атаманша. Не обойдется и без Деда мороза со Снегурочкой.

Зрителей ждут новогодние песни и танцы, весёлые конкурсы и игры, хороводы вокруг красавицы ёлки. Для юных зрителей заготовлены подарки от Деда Мороза и новогоднее волшебство. Организует праздник дом культуры "Торфяник".

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.