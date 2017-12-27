ДК "Орфей" приглашает на новогодние утренники

Предновогодние утренники для ребят разного возраста пройдут в Доме культуры "Орфей" 30 декабря. Стоимость билета составит 250 рублей.

Так, например, в 11:00 состоится представление для детей в возрасте от 0 до 5 лет. Щенок, не веривший в Деда Мороза, и другие кукольные персонажи поиграют с детьми в весёлые игры и поводят хоровод.

В 14:00 ребятам 5-7 лет представят игровую программу с Дедом Морозом и Снегурочкой. Кроме того, детей будет ждать театрализованное представление с Бабой Ягой, которая много лет пыталась исправиться. И посмотреть, что из этого получилось приглашают юных зрителей. Не обойдется и без хороводов и веселых игр.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.