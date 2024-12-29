О моде в новогодние праздники рассказали тюменцам

В текущем сезоне мода делает акцент на практичность, экослогичность и оригинальные детали. Остаются популярными объемные куртки длиной до колен с необычными принтами или яркими цветовыми акцентами и утепленные комбинезоны.

Искусственный мех в тренде, в пастельных оттенках и анималистичных принтах. Громко заявили о себе дубленки из 80-х годов и дубленки-косухи.

- Актуальные цвета 2025 года - бордовый, марсала, горчичный, все оттенки зеленого. Красный был мегапопулярным в прошлом году, но сейчас он уходит из гардероба. Хотя немного красного можно оставить. Например, допускается, если красные колготки будут чуть-чуть видны между сапогами и юбкой, - рассказывает стилист Ольга Офицерова.

Колготки обязательно должны быть плотными.

Ольга считает, что девушки и женщины, которые по каким-то причинам не носят мини, зимой могут отступить от этого правила. С плотными цветными колготками мини-юбки смотрятся шикарно.

- Посмотрите вокруг, подсказки повсюду. Серый асфальт, серые деревья и белый снег - сочетание серый и белый идеально. Или летом зеленое с коричневым, голубое с желтым, голубое с красным, - обращает внимание Ольга.

Актуальны сарафаны из экокожи и длинные юбки, а вот кожаные брюки сдали лидерские позиции. Модницы могут смело выбирать юбки деним — как миди, так и макси. Подойдут в офис и джинсы, только не узкие. Джинсы комбинируют с рубашкой и/или жакетом, - сообщает Тюменская область сегодня.