Чтобы желание на Новый год сбылось, его надо прожить

Психолог-консультант Ксения Юринова предлагает особенный способ загадывания желаний.

"Я предложу поработать с телом и подсознанием. Через тело мы будем писать, из подсознания доставать чувства, эмоции и состояния. Для начала необходимо подготовиться. Это касается не только ручки и бумаги. Необходимо подготовить свои чувства и эмоции. Именно это поможет наиболее глубоко прочувствовать то самое желание, о чем вы грезите. Нужно описать то свое состояние, которое будет с вами в момент исполнения желания. Необходимо подготовиться, потому что многие люди не смогут в одну минуту подобрать всю необходимую эмоциональную гамму", - рассказала Ксения.

Психолог советует не просто мечтать о чем-то, а прожить свои эмоции, чувства в момент исполнения желаемого. К примеру, если вы хотите свой дом, то почувствуйте, как вам в нем безопасно, комфортно, приятно, что вы ощущаете радость и вдохновение, когда сидите в уютной теплой гостиной на мягком диване, - сообщает АиФ-Тюмень.