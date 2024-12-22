Какой цвет притянет удачу в Новом году, рассказала эксперт

Эксперты дали несколько советов по выбору цвета и образа для встречи Нового года.

Астропсихолог Татьяна Графова убеждена, что 2025 год будет находиться под влиянием энергий трансформации и изменения устоявшихся правил и норм. По ее мнению, даже правильно выбранный костюм для встречи 2025 года поможет соединиться с энергией трансформации и попасть в поток. Именно в таком состоянии вы сможете найти нестандартные решения, развить необходимые навыки, получите удовольствие от выполненных задач, а самое главное – поймете свои истинные желания.

Персональный стилист Оксана Хоботилова более детально проанализировала самые выгодные образы с точки зрения моды, основываясь на рекомендации астрологов.

– Если вы поклонница красного цвета, придется немного изменить свои предпочтения – оранжевый, золотой и белый тоже не подойдут. Найдена альтернатива, которая тоже позволит выглядеть ярко, – заявила эксперт.

Она предлагает золото заменить на изысканное серебро. Добавить блеска в наряд: люрекс, металлизированные ткани, пайетки, бахрома и перья. Ведь Новый год – самый блестящий праздник года.

Серые, синие и ярко-голубые оттенки создадут хорошую ауру вокруг. Цвет осознанного выбора, ясности ума и интеллекта. Женственности и романтичности добавляют макси платья из струящейся ткани. Стоит обратить свое внимание на перья, вырезы и асимметрию, модели из органзы. Стилист напомнила, что классический черный всегда будет выглядеть дорого и стильно. Здесь можно отыграться на трендах: прозрачность, кружево, воланы, корсеты, банты. Прозрачность может быть максимальной или только на отдельных элементах костюма.

Воланы добавят вам очарования, продемонстрируют вашу женственность и романтичность. Хотите почувствовать себя изысканно и элегантно, чтобы все увидели вашу роскошь и шик – остановите свой выбор на кружеве. Какой новый год без бантов, он может украшать не только подарок. Подчеркнуть достоинства фигуры, сделать себе осиную талию поможет корсет. И много жемчуга, очень много. Массивные браслеты, актуальные как никогда перчатки (прозрачные, кружевные), необычные туфли и клатч, - сообщает Тюменская область сегодня.