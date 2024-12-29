Декоратор посоветовала, как украсить дом к Новому году

Декоратор и хоумстейджер Ольги Гринько дала советы, как украсить свой дом с учетом модных тенденций.

В тренде 2025 года прозрачная посуд, она добавит легкости и утонченности. В моду возвращается и цветное стекло. Бокалы в оттенках желтого или оливкового будут смотреться эффектно.

Белые тарелки универсальны и подходят для любого интерьера. Желтое золото на столовых приборах, кольцах для салфеток или небольших декоративных элементах добавят тепла и уюта.

Вместо бумажных можно сшить салфетки из льняной ткани размером 40×40 см. Цвет — однотонный, не яркий.

На стол декоратор рекомендует постелить однотонную тканевую скатерть и использовать, к примеру, плетеные подставки из джута - хлопковой веревки. А вот от синтетических скатертей, клеенок с новогодними рисунками лучше отказаться.

Элементами декора на столе могут стать веточки ели в салфетках, шишки, украшенные золотой краской. Главный акцент сделайте на композиции из свечей или небольшом букете в вазе, - сообщает Тюменская область сегодня.

- Делайте выбор в пользу нейтральных оттенков и натуральных материалов. Тогда ваша сервировка будет выглядеть дорого и стильно, - считает Ольга. - Но самое главное, чтобы вам все нравилось. Если радуют тарелки с леопардовым принтом, смело используйте их и наслаждайтесь невзирая на моду, — отмечает она.

Елка: между минимализмом и максимализмом. - Можно нарядить елку по-старинке: и гирляндами, и одиночными шариками, и дождиком. Можно пойти другим путем — несколько небольших бархатных бантов или только гирлянда. Несомненный тренд года - украшение елки одним огромным бантом, который тоже можно сшить самим, — делится декоратор.