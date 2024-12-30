Тюменцев приглашают на экскурсии по новогоднему городу

Экскурсии по празднично украшенной Тюмени помогут провести время с семьей. Вот три самых интересных из них.

С 3 по 8 января экскурсия "От острога до столицы" на нем будут проводиться ежедневно, в 12:00 и 14:30. Продолжительность каждой – по 90-120 минут. Автобус стартует от музея на ул. Советская, 63. Билеты необходимо приобретать заранее на сайте Тюменского музейно-просветительского объединения. Можно выбрать или первый, или второй этаж. В этом путешествии вы побываете во всех туристических местах Тюмени и прогуляетесь по Площади Борцов революции и на территории Свято-Троицкого мужского монастыря.

Можно посетить дегустационную экскурсию на сыроварню "Сырник" в селе Луговое. За полтора часа вы узнаете о секретах приготовления сыра, познакомитесь с цехом и даже посетите подземное хранилище для созревания этого вкуснейшего продукта. После чего опробуете 15 сортов сыра. Туры будут проходить с 3 по 6 и 8 января, также необходима предварительная запись.

Для любителей животных все январские каникулы работает Дом-музей русских пород лошадей в эко-поселке под Тюменью "Дачи Хюгге". Здесь можно побывать на уникальной экскурсии "От Орловского рысака до Конька-Горбунка", увидеть абсолютно все породы русских скакунов и послушать об истории русского коневодства.

0+