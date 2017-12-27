В пунктах обогрева на тюменских трассах получили помощь почти четыреста человек

На юге Тюменской области с приходом холодов начали работу мобильные пункты обогрева МЧС. Спасатели задействуют 10 подвижных и 10 мобильных пунктов.

Мобильный пункт обогрева предназначен для ликвидации заторов на трассах, связанных с ДТП или с неблагоприятными погодными явлениями. Водителям, которым требуется помощь пожарных или спасателей в низкие температуры, достаточно позвонить по телефону 101.

"Пункт обогрева оборудован всем необходимым, чтобы полноценно оказать помощь как людям, так и технике. В арсенале спасателей имеются специальная тепловая пушка для обогрева замерзшего автомобиля и стационарный генератор, предназначенный для запуска двигателя автомобиля. Если транспортное средство по техническим причинам не заводится, то мы буксируем его до ближайшей станции технического облуживания. В случаях проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации ДТП сотрудниками МЧС используется гидравлическая станция. Для водителей и их пассажиров в подвижном пункте предусмотрены теплая одежда, одеяла, валенки, и, конечно же, горячий чай", — говорит начальник СПСЧ 32-го отряда ФПС Тюменской области Евгений Теряев.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, с начала 2017 года пожарно-спасательными подразделениями ФПС Тюменской области оказана помощь в обогреве 210 транспортных средств, вышедших из строя, своевременную помощь от спасателей получили 397 человек. С начал этого зимнего сезона пункты обогрева выезжали 9 раз, помощь в обогреве была оказана 52 транспортным средствам, помощь получили 199 человек.

Фото: Наталья Семина