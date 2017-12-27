В Тюмени энергетики опробуют технологию "умных" сетей

Фото: пресс-служба ПАО "СУЭНКО"

В 2018 году тюменские энергетики начнут внедрять технологию "умных" сетей (Smart Grid). Постепенный переход на них анонсировали в ПАО "СУЭНКО".

Современные умные сети позволяет источникам электроэнергии обмениваться между собой информацией, а самой сети на основе собранных сведений перераспределять потоки энергии: отправлять туда, где есть дефицит, и накапливать при избытке. Smart Grid поможет избавиться от перенапряжения сети, уменьшит риски выхода из строя оборудования, облегчит энергетикам работу по поиску мест аварий и сократит время устранения технических неисправностей.

"Чтобы сделать сети "умными", необходимо отличное техническое состояние оборудование и огромные вложения, поэтому в 2018 году планируется создать локальные пилотные участки. СУЭНКО рассматривает интеллектуальные сети как перспективную технологию. Новое оборудование позволит быть гибкими к запросам жителей и предприятий Тюменской области", — отмечают в пресс-службе ПАО "СУЭНКО".