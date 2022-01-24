В администрации Тюменского района прошло совещание с энергетиками

Тюменский район – одна из самых быстрорастущих территорий Тюменской области, из-за чего здесь высока нагрузка на электросети. Глава администрации Тюменского района Светлана Иванова провела совещание с участием энергетиков.

Среди участников - руководители филиала "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети и главы муниципалитетов, где происходили отключения электроэнергии.

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года на территории муниципалитета зафиксировано 49 отключений, из них в зоне ответственности "Россети Тюмень" - 34. Основная причина – перегрузка сетей. Это много, хотя и меньше по сравнению с новогодними каникулами прошлого, сократился в этом году и срок аварийно-восстановительных работ. Значительно снизить социальную напряженность помогает и оперативное информирование жителей в вайбер-чатах и группах в соцсетях.

Главы поселений обратили внимание на длительность плановых отключений в холодные дни. Порой работы длятся по 8 и более часов, из-за чего при - 20 градусов выстывают дома. Принято решение скорректировать график плановых работ и не допускать длительных отключений зимой.

Директор филиала Кирилл Стрельцов рассказал участникам совещания о программе реконструкции и строительства энергообъектов на территории района. До конца 2022 года "Россети Тюмень" планируют заменить 185 перегруженных трансформаторных подстанций, еще 66 новых ТП установят в 2023 году.

Также компания продолжит мероприятия по внедрению интеллектуальных систем учета электроэнергии. В декабре в Тюменском районе установлено более 5 тысяч умных счетчиков, которые позволят отключать потребителя при превышении заявленной мощности, а его соседи при этом не пострадают. В текущем году ожидается поступление еще 10 тысяч приборов интеллектуального учета. В 2023 году Тюменский район должен быть обеспечен таким счетчиками полностью.

По информации пресс-службы главы Тюменского района