ТДСК обеспечивает энергетическую безопасность новых микрорайонов Тюмени

Фото пресс-службы АО "ТДСК"

Комплексная застройка новых микрорайонов, которую проводит Тюменская домостроительная компания, подразумевает не только возведение квадратных метров, но и создание новых сетей - тепловых, электрических, водопроводных.

Для качественной и бесперебойной работы в этом направлении 26 января 2004 года на базе энергослужбы ТДСК было создано дочернее предприятие ООО "ДСК-Энерго". С течением времени сфера деятельности службы существенно расширилась, что потребовало создание дополнительных участков: электромонтажного, участка обеспечения строительства, пусконаладочного участка, участка эксплуатации подстанций и сетей.

Сегодня на обслуживании коллектива ООО "ДСК-Энерго" находятся:

- паровая котельная с двумя паровыми котлами,

- водогрейная газовая котельная тепловой мощностью 72МВт круглогодичного режима работы в жилом комплексе "ново Комарово",

- три распределительных пункта РП-10 кВ,

- 35 трансформаторных подстанций,

- кабельные линии высокого и низкого напряжений,

- электро-сетевое хозяйство имущественного комплекса АО "ТДСК" и строительных площадок.

Обеспечением бесперебойной работы объектов имущественного комплекса ТДСК занимается участок "Промышленная зона". Здесь задействованы сантехники, электрики, киповцы, машинисты компрессорных установок. Под контролем находится эксплуатация высокоточных импортных заводских станков, теплотехнического и компрессорного оборудования.

Кроме электросетей данный участок обслуживает питьевой и технический водопровод (для нужд котельной), паропровод общей протяженностью 10 110 м, тепловые сети – почти 9 000 м, несколько километров канализационной сети, две канализационно-насосные станции, распределительный пункт и 7 трансформаторных подстанций. Представьте, здесь только для одного арматурного цеха построена индивидуальная трансформаторная подстанция!

Гораздо шире фронт работ на строительных площадках. Специалисты ведут монтаж комплектных трансформаторных подстанций и всегда бережно относятся к плодам своего труда, предпочитая самостоятельно обслуживать проложенные коммуникации. За слаженной работой инженерных сетей наблюдает диспетчерская служба, аварийная бригада готова круглосуточно выехать по вызову. Собственная высоковольтная испытательная лаборатория позволяет проводить инженерную диагностику систем электроснабжения, испытания электрооборудования и электросетей до 10 кВт.

Свое наименование ООО "ДСК-Энерго" оправдывает не только спецификой работы, но и кадровым потенциалом, для которого характерна особая энергетика молодости. Сейчас численность Общества составляет 245 человек, большинство сотрудников – с немалым профессиональным опытом работы. В сочетании с мудростью и богатым опытом ветеранов это помогает ООО "ДСК-Энерго" оставаться надежным и сильным звеном высокоорганизованного и слаженного предприятия – АО "Тюменская домостроительная компания".

Комплексная застройка ТДСК новых микрорайонов предусматривает создание огромного количества объектов электроэнергетики, что подтолкнуло ООО "ДСК-Энерго" к развитию одного из доходных видов деятельности - сетевой бизнес.

"Мы старались выйти на оптовый рынок электроэнергетики и самостоятельно вести подключение потребителей к электросетям. Буквально несколько лет назад это была задача-максимум для ООО "ДСК-Энерго". А сейчас мы гордимся тем, что наше Общество вошло в тройку сетевых компаний Тюменского региона", - комментирует главный инженер АО "Тюменская домостроительная компания" Дмитрий Антипов.

Молодой, но амбициозный настрой трудового коллектива позволил ООО "ДСК-Энерго" овладеть новыми видами деятельности. Сегодня на строительных площадках Тюменской домостроительной компании "Ново-Патрушево" и "Ново Комарово" сотрудники Общества выполняют полный комплекс работ по прокладке внутридомовых слаботочных сетей, задействованы на прокладке сетей наружного освещения по придомовой территории объектов капитального строительства. С 2023 года, согласно достигнутых договоренностей с руководством ТДСК, специалисты ООО "ДСК-Энерго" будут выполнять полный спектр работ по прокладке внутренних сетей электроснабжения объектов.

В настоящее время компания предоставляет жителям города Тюмени услуги по передаче электрической энергии, водоснабжению и водоотведению, а также тепловой энергии в новом жилом комплексе "Ново Комарово".

"Мы имеем дело с токами высокого напряжения, занимаемся пароснабжением, обслуживаем водопроводы и канализацию, имеем непосредственное отношение к тепловой энергии – все это требует повышенного внимания и обдуманности действий. Только имея на плечах холодную голову, можно не только сохранить созданное, и преумножить его. И это наш девиз на ближайшие годы", - отметил Дмитрий Антипов.