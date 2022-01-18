Фортум выкупил у Роснано все ветроэлектростанции

ПАО "Фортум" выкупило у АО "РОСНАНО" долю в Фонде развития ветроэнергетики – инвестиционном фонде, созданном на паритетной основе с целью инвестирования в проекты строительства объектов ветровой генерации в России, сообщает пресс-служба "Фортума".

"Весь имеющийся портфель проектов фонда: введенные в эксплуатацию ветроэлектростанции, а также проекты, находящиеся на стадии строительства, суммарной мощностью 1,256 ГВт – войдет в состав нового совместного предприятия "Фортум" и финансового партнера, после чего Фонд развития ветроэнергетики прекратит свое существование", - говорится в официальном релизе компании.