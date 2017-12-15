Тюмень за день: 15 декабря

Тюменцев ждут морозные бесснежные выходные

Погода в предстоящие выходные в Тюмени существенно не изменится. Как сообщают виртуальные синоптики, сегодня, 15 декабря, температура воздуха днем составит 15 градусов мороза, осадков не ожидается, ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду.

Что будет с Турой, если тюменцы перестанут из нее пить воду?

Тюмень планирует полностью перейти на подземные источники водоснабжения. Чем город не устраивает вода из Туры? Что произойдет с рекой? Не станет ли вода грязнее, ведь, если из нее пить никто не будет, то и так тщательно проверять содержание в ней вредных веществ вряд ли станут?

"НеФорум" соберет популярных блогеров в Тюмени

Ежегодная встреча блогеров с многотысячной аудиторией в соцсетях "НеФорум" пройдет в Тюмени в июне 2018 года.

Сохранять функции лицевого нерва медики учатся на базе ФЦН Тюмени

Международный образовательный курс по хирургии лицевого нерва с участием экспертов из Таиланда, Бразилии, Польши и России проходит на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени.

Топ мероприятий на 16–17 декабря в Тюмени: фестиваль Дениса Мацуева и "Ночь в технопарке"

В предстоящие выходные тюменцы смогут посетить концерты главного музыкального события декабря – фестиваля Дениса Мацуева в Тюменской филармонии, перейти в виртуальную реальность на "Ночи в Тюменском технопарке" и создать новогоднее настроение на многочисленных мастер-классах.