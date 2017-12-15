Что будет с Турой, если тюменцы перестанут из нее пить воду?

Тюмень планирует полностью перейти на подземные источники водоснабжения. Чем город не устраивает вода из Туры? Что произойдет с рекой? Не станет ли вода грязнее, ведь, если из нее пить никто не будет, то и так тщательно проверять содержание в ней вредных веществ вряд ли станут? Вопросы о судьбе реки депутаты Тюменской городской думы Юрий Баранчук, Александр Захаров и Мурат Тулебаев адресовали представителям городской администрации и "Тюмень Водоканала" на очередном заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ.

Как пояснил заместитель главы города Павел Перевалов, надзор за состоянием федерального водного объекта, которой является река Тура, не связан с водозабором для нужд населения и зависит от других законодательных нормативных актов. "Сегодня система контроля за состоянием таких водных объектов четко определена. И наличие водозабора из реки или его отсутствие никак не влияет на меры федерального надзора. Это первый момент. Второе. Давайте посмотрим, как, собственно, сам водозабор влияет на состояние реки? Если говорить о том объеме воды, который водозабор из реки забирает при своей работе, он ничтожно мал для того объема воды, который проходит через русло. И отсутствие водозабора на состоянии реки никак не скажется: она не будет заболачиваться-разболачиваться и тому подобное. На это влияют абсолютно другие процессы", - сообщил чиновник.

По словам чиновника, переход на подземные источники обусловлен большим количеством проблем с качеством речной воды. "У нас колоссальное количество проблем – начиная от обмеления в какие-то периоды времени, качество воды, сбросы в верховьях и так далее. Решение вполне обоснованное. Технологи, я думаю, которые работают на водозаборе, абсолютно нас в этом поддерживают", - отметил Перевалов.

Руководитель "Тюмень Водоканала" Мугаммир Галиуллин рассказал о том, как сейчас обстоят дела с подготовкой воды: "Есть такое понятие – качество исходной воды. Велижанский водозабор, который эксплуатируется в течение сорока лет, никогда ни у кого не вызывал проблем с точки зрения качества питьевой воды, потому что источник понятный, предсказуемый, в течение года показатели не меняются – соответственно, никогда не возникает вопросов с подготовкой воды. Давайте вспомним, как обстоят дела с Турой. В 2012 году там срочно пришлось делать углевание для того, чтобы сбить запахи, потому что вода по реке резко изменилась. Сегодня фиксируются постоянные изменения в исходной воде в реке Тура, которые вообще не гарантируют качественное стабильное питьевое водоснабжение. Как пример - весна этого года, когда резко возросло в реке содержание аммиака. По этому поводу мы писали в Роспотребнадзор, проводили совместные расследование. Слава богу, через месяц вода стабилизировалась – проблему сняли. Как руководитель хочу сказать, река Тура не может гарантировать стабильное качество питьевой воды. Исходя из этих принципов и было принято решение в рамках разработки схем водоснабжения о переходе на подземный источник".

По словам специалиста, вода настолько резко меняется, что система не может гарантировать все время ее качественную очистку. "Хорошо, что серьезных событий нет, тот же аммиак мы победили, но еще раз повторяю: Тура всегда несет в себе этот риск и этот сюрприз может наступить в любой момент", - подчеркнул он.

На реплику депутатов о том, что, в принципе, в этом все реки схожи, Галиуллин ответил: "Вода в Туре, и это признано учеными, наиболее сложна для подготовки питьевой воды, потому что ее основной источник питания – болотные воды. Мы сравнивали качество исходной воды в разных реках в рамках разработки схемы водоснабжения, Тура оказалась самой сложной в этом плане".

Что касается судьбы Метелевской водоочистной станции, через которую сейчас идет забор воды из реки, она останется на прежнем месте, но будет то перепрофилирована на очистку подземных вод. И, как пояснил Перевалов, "в случае если вдруг какие-то форс-мажорные обстоятельства произойдут, чего мы сегодня просто не в праве прогнозировать – у нас есть объективные данные, технически будет возможность перейти обратно на речной водозабор".

Татьяна Тихонова