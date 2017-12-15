Тюменцев ждут морозные бесснежные выходные

09:35 15 декабря 2017
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toptyumen.ru
| Фото: toptyumen.ru

Погода в предстоящие выходные в Тюмени существенно не изменится. Как сообщают виртуальные синоптики, сегодня, 15 декабря, температура воздуха днем составит 15 градусов мороза, осадков не ожидается, ветер юго-западный со скоростью 5 метров в секунду.

Такая же погода сохранится завтра, только потеплеет на пару градусов, но ненадолго. К вечеру температура будет снижаться. В воскресенье за окном ожидается минус 16 градусов, солнечно, без осадков. В начале следующей недели погодных сюрпризов не ожидается.

Теги: прогноз погоды
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