"НеФорум" соберет популярных блогеров в Тюмени

13:20 15 декабря 2017
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Ежегодная встреча блогеров с многотысячной аудиторией в соцсетях "НеФорум" пройдет в Тюмени в июне 2018 года.

150 креативных авторов, менеджеров социальных сетей, продюсеров и других участников рынка блогосферы из разных регионов России и СНГ соберутся, чтобы обсудить ключевые вопросы интернет-индустрии и тенденции развития блогерской среды. Подтвердили свое участие блогеры Ида Галич, Валерия Любарская и Александр Кондрашов.

"НеФорум" в Тюмени станет восьмым по счету. До этого он проходил в Москве, Новосибирске, Уфе, Минске, Казани и Сочи. 

Теги: интернет , YouTube , форум , блогеры
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