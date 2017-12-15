"НеФорум" соберет популярных блогеров в Тюмени

Ежегодная встреча блогеров с многотысячной аудиторией в соцсетях "НеФорум" пройдет в Тюмени в июне 2018 года.

150 креативных авторов, менеджеров социальных сетей, продюсеров и других участников рынка блогосферы из разных регионов России и СНГ соберутся, чтобы обсудить ключевые вопросы интернет-индустрии и тенденции развития блогерской среды. Подтвердили свое участие блогеры Ида Галич, Валерия Любарская и Александр Кондрашов.

"НеФорум" в Тюмени станет восьмым по счету. До этого он проходил в Москве, Новосибирске, Уфе, Минске, Казани и Сочи.