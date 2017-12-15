Сохранять функции лицевого нерва медики учатся на базе ФЦН Тюмени

Международный образовательный курс по хирургии лицевого нерва с участием экспертов из Таиланда, Бразилии, Польши и России проходит на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени.

В течение нескольких дней участники прослушают лекции мировых лидеров по хирургии лицевого нерва, специалистов разного профиля, в том числе нейрохирургов, пластических хирургов, офтальмологов и других.

"Подобный курс проходит у нас впервые, это знаковое событие, к которому мы долго готовились, переговоры с лекторами продолжались несколько лет и я благодарен, что они согласились приехать в Тюмень. Многие хирургические проблемы связаны с повреждением лицевого нерва, мы тщательно прорабатывали лекции и продумывали мастер-классы, чтобы дать участникам максимум знаний на эту тему", - отметил главный врач ФЦН в Тюмени, профессор Альберт Суфианов, открывая конференцию.

Вместе с Альбертом Акрамовичем руководит курсом врач-нейрохирург отделения нейрохирургии неврологического института Прасат в Таиланде Вуттипонг Тиракотай. По его словам, необходим мультидисциплинарный подход при подходе к проблеме хирургии лицевого нерва. Именно поэтому таиландский врач создал бригаду врачей разного профиля, которая специализируется на подобных операциях.

"Лицевой нерв имеет сложную структуру и отвечает за множество функций, немаловажен и косметический эффект. Требуется совместная работа офтальмологов, нейрохирургов, пластических хирургов и отоларингологов. Только таким образом можно гарантировать пациенту качественное оказание медицинской помощи. Я благодарен профессору Суфианову за приглашение в ФЦН Тюмени и предоставленную возможность поделиться нашим опытом", - сказал Вуттипонг Тиракотай.

Как подчеркнул профессор кафедры ЛОР-болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Иса Мухамедов, многие пациенты в России нуждаются в восстановлении функций лицевого нерва, однако такие операции пока системно не отлажены в отечественных клиниках.

"Наступило время, когда мы рассматриваем пациента как единую систему, которую нельзя разделить на составляющие части. Это требует разностороннего подхода специалистов. Для пациента это лучший вариант. И мы собрались сегодня здесь, в Федеральном центре нейрохирургии, поскольку это одна из лучших клиник не только в России, но и в Европе. Здесь самое современное оборудование и команда единомышленников, которая постоянно думает о том, как улучшить качество медицины", - считает специалист.

Пластический хирург из Бангкока Паджонгпон Соднгам рассказал слушателям о современном подходе к корнеальной невротизации. Офтальмолог неврологического института Прасат Патчарапим Масая-Анон представил доклад об использовании ботулотоксина в коррекции последствий поражения лицевого нерва, а также об офтальмологическом уходе за пациентами с параличом лицевого нерва. Тему реабилитации после поражения лицевого нерва осветил врач-невролог ФЦН Тюмени Александр Долгушин.

Помимо теоретической части пройдут мастер-классы по диссекции височной кости, лицевого и жевательного и супраорбитального нервов, а также по технике анастомоза и корнеальной невротизации. Их проведут как зарубежные, так и российские эксперты, в том числе сотрудники ФЦН Тюмени.

"Под контролем ведущих специалистов мира участники мастер-классов научатся конкретным навыкам, проведут своими руками первые операции настоящими хирургическими инструментами на реальном кадавере. У нас созданы идеальные условия для изучения любой патологии и подобные операции по восстановлению функций лицевого нерва уже проводятся специалистами Федерального центра нейрохирургии", - рассказал врач-нейрохирург ФЦН Марат Гизатуллин.

Междисциплинарный подход внедряют и в других тюменских больницах. По словам заведующей детским оториноларингологическим отделением функционирует ГБУЗ ТО "ОКБ №2" Надежды Кузнецовой, постоянно участницы конференций, проводимых на базе ФЦН, при абсцессах мозга на помощь призывают нейрохирургов.

"Такая методика у нас практикуется, но мы готовы совершенствоваться каждый день и оттачивать мастерство. Мировым светилам, приглашенным на образовательный курс, есть, чем с нами поделиться. С появлением новых технологий появляется все больше вопросов, поэтому тема очень актуальна", - добавила она.

Организаторами мероприятия выступают администрация Тюменской области, Министерство здравоохранения РФ, Российская Академия наук, РОО "Ассоциация нейрохирургов Тюменской области", кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, Департамент здравоохранения региона, ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город".