Тюмень за день: 27 октября

Снежную погоду в Тюмени сменят дожди

В субботу столбик термометра остановится на нулевой отметке, ожидаются осадки в виде снега, ночью температура воздуха опустится до 4 градусов ниже нуля. В воскресенье похолодает до минус 5–7 градусов, но день будет ясным. Ночью ожидается снег.

Администрация Тюмени рассказала, куда жаловаться на снег, гололед и сосульки

Сообщать о неубранном снеге, образовании наледи и гололеда, сосульках на крышах и складировании снега тюменцы могут в раздела на портале "Тюмень — наш дом".

В Тюменской области появились лесники-добровольцы

Удостоверения общественных лесных инспекторов получили накануне первые тюменцы, пожелавшие вступить в ряды защитников леса. В июне этого года с предложением создать в регионе подобную систему выступил общественный совет при департаменте лесного комплекса Тюменской области, инициативу поддержали местные власти.

В ДК "Нефтяник" пройдет конкурс художественного слова

Конкурс художественного слова "Буревестник", посвященный 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, пройдет в ДК "Нефтяник" 6 и 7 ноября.

Среди тюменских вузов определят самый медийный

С 31 октября по 20 ноября студенты всех вузов Тюмени смогут поучаствовать в проекте MediaСеть. Это конкурс и одновременно образовательный проект по основным направлениям медиа: звук, дизайн, фото, видео, авторство и SMM.