Администрация Тюмени рассказала, куда жаловаться на снег, гололед и сосульки

Сообщать о неубранном снеге, образовании наледи и гололеда, сосульках на крышах и складировании снега тюменцы могут в раздела на портале "Тюмень — наш дом".

Для оформления жалобы нужно зарегистрироваться на сайте. Сообщения принимаются по категориям: "Сосульки на крыше" и "Текущее содержание дорог и ремонт (в разделах "Образовалась наледь, гололед", "Не убирают снег". Если речь идет о дворовых территориях — в категории "Текущее содержание двора" ("Складирование снега").

Вопросы, которые направлены на портал "Тюмень – наш дом" для решения, остаются на контроле до исполнения. Сообщения о необходимости ликвидации выбоин и ям на дорогах и проездах, на тротуарах и площадках будут рассмотрены с наступлением устойчивых положительных температур наружного воздуха с началом строительного сезона 2018 года.