В Тюмени кратно сократилось количество бесхозяйных сетей

В Тюмени с 2015 года ведется планомерная работа по выявлению бесхозяйных инженерных сетей и передаче их на содержание сетевым организациям, за это время количество таких объектов существенно сократилось, благодаря этому в городе снизилось количество коммунальных инцидентов. Информацию о выполнении данной муниципальной программы депутаты Тюменской городской думы заслушали на очередном заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

"В рамках реализации муниципальной программы по управлению муниципальным имуществом города Тюмени с 2015 года муниципальная собственность зарегистрирована на более чем 10 тысяч объектов, 180 объектов подлежат оформлению в муниципальную собственность в 2024-2025 годах. Динамика проведенной работы по годам показывает, что количество бесхозяйных объектов ежегодно уменьшается, - отметила директор департамента имущественных отношений города Тюмени Ольга Федоренко.

Депутаты особо остановились на проблемах садоводческих товариществ, находящихся в черте города и испытавших прошлой зимой большие проблемы с электроснабжением. Как пояснили представители администрации и ресурсоснабжающих организаций, в этом строительном сезоне была проведена большая работа по модернизации сети, СУЭНКО среди населения проводит активную разъяснительную работу — в новом зимнем сезоне таких критических ситуаций возникнуть не должно.

Резюмируя итоги заседания, председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов отметил, что основной объем бесхозяйных сетей выявлен и поставлен на учет в первые пять лет действия программы, даже в сравнении с прошлым годом снижение по выявлению таких объектов превышает 20%. Результатом этой системной работы является повышение качества услуг населению. "Мы видим результат дальнейшей грамотной эксплуатации инженерных коммуникаций, своевременного ремонта и реконструкции: количество инцидентов уменьшилось в два раза", - подчеркнул Дмитрий Антипов.