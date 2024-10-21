В новой части села Перевалово завершилась установка приборов учета электроэнергии

"Россети Тюмень" завершили установку приборов учета для электроснабжения жителей новой застройки в Перевалово, со ссылкой на компанию сообщили в областном департаменте ЖКХ.

Работы по технологическому присоединению новостроек в селе Перевалово идут в соответствии с графиком. Для обеспечения электроснабжения сотен домов к 1 ноября энергетики "Россети Тюмень" реконструируют подстанцию 110 кВ "Перевалово" и строят новую линию электропередачи (ЛЭП) протяженностью 7 км. К настоящему моменту в коттеджном поселке полностью завершен монтаж 207 индивидуальных приборов учета электроэнергии.

Электроснабжение жилых домов внутри поселка будет организовано через энергообъекты застройщика. В связи с этим в технические условия к договорам техприсоединения индивидуальных заявителей требуется внести изменения. При этом стоимость некоторых договоров техприсоединения уменьшится (на сумму от 23 до 40 тыс. рублей), а жителям будет произведен возврат денежных средств. Исключения составят договоры с заявителями льготных категорий, поскольку их стоимость рассчитана по минимальной тарифной ставке.

Для оформления необходимых документов на выплату разницы жителям новой застройки необходимо заключить дополнительное соглашение к договору технологического присоединения и заполнить заявление на возврат денежных средств. Сделать это можно в клиентском офисе "Россети Тюмень" или через личный кабинет на сайте Портал-тп.рф