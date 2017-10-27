В Тюменской области появились лесники-добровольцы

Удостоверения общественных лесных инспекторов получили накануне первые тюменцы, пожелавшие вступить в ряды защитников леса. В июне этого года с предложением создать в регионе подобную систему выступил общественный совет при департаменте лесного комплекса Тюменской области, инициативу поддержали местные власти.

Как уточнили в пресс-службе департамента, общественные лесные инспекторы получают право участвовать совместно с государственными лесными инспекторами в организации и проведении мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, рейдов по пресечению нарушений лесного законодательства. Активисты могут оказывать содействие государственным лесным инспекторам в задержании и проведении личного досмотра лиц, совершивших правонарушения в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. Еще они могут вносить предложения по совершенствованию деятельности по охране, защите и воспроизводству лесов, использованию лесных ресурсов и участвовать в общественном совете при департаменте. Лесники-добровольцы обязаны участвовать в пропаганде и популяризации среди населения бережного отношения к лесу и лесным ресурсам, правил противопожарной безопасности в лесах и требований лесного законодательства.

Тюменцы, желающие вступить в ряды общественных лесных инспекторов, должны подать заявление в произвольной форме о присвоении статуса общественного лесного инспектора в департамент лесного комплекса Тюменской области. Все претенденты проходят собеседование.