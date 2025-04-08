Лесам Тюменской области за март нанесли 2,2 млн рублей ущерба

10:05 08 апреля 2025
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В марте государственные лесные инспекторы выявили десять незаконных рубок в четырех лесничествах, общий объем вырубленной древесины - 206,5 кубометра, сумма причиненного лесам ущерба - 2,2 млн рублей.

Самый большой урон лесному фонду нанесли черные лесорубы в Вагайском районе, где выявлено 7 случаев незаконной рубки общим объемом 183,6 м³ на сумму более 1,6 млн рублей.

"Материалы по всем фактам переданы в полицию для возбуждения уголовных дел по ст. 260 УК РФ. Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 3 млн рублей либо принудительных работ до 5 лет, либо лишения свободы до 7 лет. Кроме того, нарушителям придется возместить причиненный лесам ущерб", - сообщили в деплеса ТО.

Теги: охрана лесов , чёрный лесоруб
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