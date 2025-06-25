В лесах Тюменской области борются с шелкопрядом и хрущом

По данным Центра защиты леса Тюменской области, на начало 2025 года в лесах выявлены очаги непарного шелкопряда и восточного майского хруща, которые могут нанести ущерб лесам, сообщает деплеса.

Непарный шелкопряд распространился на площади почти 8800 га в Абатском и Голышмановском округах. Причины — засушливые лета и миграция вредителя из Омской области.

В мае в Абатском округе проведена обработка на площади 2734 га. Эффективность — 82%, ожидается затухание очага.

Восточный майский хрущ выявлен в Тюменском лесничестве на площади 13,5 га. Ситуация стабильная, прироста не ожидается. Контроль продолжается.

В 2024 году полностью ликвидирован очаг сибирского шелкопряда в Вагайском районе. Наблюдение за ситуацией продолжается.

Чтобы улучшить состояние лесов и снизить угрозу распространения вредителей, в 2025 году запланированы санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 3,5 тыс. га.