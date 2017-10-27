Снежную погоду в Тюмени сменят дожди

В предстоящие выходные в Тюмени, по прогнозу виртуальных синоптиков, продолжится снегопад.
Сегодня днем температура воздуха составит минус 1 градус, ночью – минус 2, пройдет снег.
В субботу столбик термометра остановится на нулевой отметке, ожидаются осадки в виде снега, ночью температура воздуха опустится до 4 градусов ниже нуля.
В воскресенье похолодает до минус 5-7 градусов, но день будет ясным. Ночью ожидается снег.
В понедельник, 30 октября, синоптики обещают до плюс 3 градусов, пройдет дождь.
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