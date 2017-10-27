Среди тюменских вузов определят самый медийный

С 31 октября по 20 ноября студенты всех вузов Тюмени смогут поучаствовать в проекте MediaСеть. Это конкурс и одновременно образовательный проект по основным направлениям медиа: звук, дизайн, фото, видео, авторство и SMM.

Участников MediaСети ждут мастер-классы, лекции и задания по выбранным направлениям. Организаторы отмечают, что зарегистрироваться на проект могут не только студенты — побороться в команде сборной мира за призы приглашают молодых людей от 16 до 35 лет. Главным призом для вуза-победителя станет квадрокоптер DJI Mavic.

Открытие проекта MediaСеть пройдет 31 октября в Технопарке в 18 часов.

Организаторы конкурса — департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, мультицентр "Моя Территория" и центр развития региональных медиа и кино "Медиаполис".