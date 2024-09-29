Для исетских школьников провели медиатренинги

20:34 28 сентября 2024
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Школьники Исетского района побывали на мероприятиях по развитию навыков создания медиаконтента. Они приняли участие в серии интерактивных занятий проекта "Мульти 72": по написанию постов и текстов, ораторскому искусству и фотосъёмке.

На первом мастер-классе участники вместе с экспертом — редактором районной газеты "Заря" Еленой Кисловской — написали собственные посты о мероприятии. На втором уроке со специалистом по работе с молодёжью Алексеем Колесовым школьники учились навыкам самопрезентации. Третье занятие было посвящено базовым навыкам съемки. Ребята сделали снимки, а затем обсудили их с наставником — профессиональным фотографом Оксаной Алиевой, сообщает Мегатюмень.

— В нашем районе детям не хватает обучения в сфере медиа. С помощью проекта, мы хотели дать им необходимые знания. Мы очень рады, что нам удалось реализовать идею. Теперь ребята из Исетского района смогут начать развиваться в этом направлении, — поделилась Софья Вешкурцева, автор проекта "Мульти 72".

Теги: Исетский район , медиа , тренинг , школьники
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