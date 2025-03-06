Более половины россиян считают, что медиа влияют на решение об открытии вклада

Согласно опросу, проведенному ВТБ, Более 40% россиян следят за новостями о вкладах и ставках на них. Почти половина респондентов отмечает, что читает новости в этой сфере хотя бы иногда, и только 9% совсем не интересуются такими новостями. Большинство опрошенных считают, что освещение банковских вкладов в СМИ в целом объективно, при этом банки иногда преувеличивают выгоду.

Рост публикаций о выгоде вкладов на фоне повышения ключевой ставки замечают почти половина россиян, а 37% респондентов время от времени встречают такие новости.

Более половины опрошенных считают, что медиа влияют на решение об открытии вклада, однако большинство принимает решения, исходя из личных расчетов и анализа. Около четверти россиян отметили, что сообщения в СМИ убедили их в выгодности вкладов, а более трети признали, что освещение темы повышения ставок повлияло на их решение открыть вклад, хотя они и до этого рассматривали такую возможность.

На решение об открытии вклада в наибольшей степени влияет реклама банков и их предложений (63%). Примерно треть россиян полагается на статьи и аналитику в новостных изданиях, а 23% респондентов обращают внимание на посты и обсуждения в социальных сетях.